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الحكومة الأردنية تدعم الاونروا بمليون و341 ألف دينار

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الأردنية تدعم الاونروا بمليون و341 ألف دينار


عمان /سما/

أعلن مجلس الوزراء الأردني في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء تقديم دعم بقيمة مليون و341 ألف دينار لتغطية أثمان الكتب المدرسيّة للطلبة في مدارس وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن العام الدراسي 2019 – 2020م.

ويأتي القرار لغايات دعم وكالة (الأونروا)، وتمكينها من تقديم الخدمات التعليميّة لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين.

كما جاء الدعم نظراً للأوضاع الماليّة الصعبة التي تمرّ بها الأونروا، وكجزء من المساهمة الأردنيّة المستمرّة لتمكين المنظّمة من القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

#الاردن #الاونروا

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