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"الخارجية": ارتفاع وفيات كورونا في صفوف جالياتنا إلى 219 والإصابات لـ4837

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": ارتفاع وفيات كورونا في صفوف جالياتنا إلى 219 والإصابات لـ4837


رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم بسبب جائحة "كورونا" إلى 219، بعد تسجيل حالتي وفاة في أميركا والسعودية، والإصابات إلى 4837 إصابة بعد تسجيل اصابات جديدة: 122 في أميركا، و29 في قطر، و1 في فنزويلا، إضافة إلى 1851 حالة تعاف.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس "كورونا" للمواطن جمال عادل عطية (65 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 72 حالة، فيما سجلت 122 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من نيويورك، وميتشغن، ودالاس، وشيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2705 إصابات.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن محمد سليم بدوي أبو حمده (70 عاما)، بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية إلى 68 حالة.

وفي قطر، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل 29 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 945، منها 95 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و26 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، و4 حالات حرجة في العناية المركزة، فيما سجلت 61 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 812 حالة، إضافة إلى 8 حالات وفاة سابقة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى فنزويلا، بتسجيل إصابة جديدة في صفوف الطلبة بفيروس "كورونا"، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف الطلبة والجالية إلى 12، تعافت منها حالتان، لتبقى 8 حالات نشطة.

#وزارة الخارجية #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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