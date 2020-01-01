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الرئيس عباس: لن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم قضيتنا وموقفنا سينسحب على أي دولة ستخطو خطى الإمارات

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس: لن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم قضيتنا وموقفنا سينسحب على أي دولة ستخطو خطى الإمارات


رام الله /سما/ الميادين

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، لن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم القضية الفلسطينية، لافتا الى أن  القدس أضحت منسية بعيدة عن الذاكرة العربية

وأضاف الرئيس عباس في مستهل اجتماع القيادة المنعقد في مدينة رام الله: نحن فقط من يتحدث باسم القضية الفلسطينية ونحن من يوقع عن القضية الفلسطينية ولا يستطيع أحد أن يحل محلنا، موضحا أن،  هذا الاجتماع يؤكد أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدة

وتابع: لسنا قلقين بما يجري هنا وهناك من ترهات لاسيما أن موقف العالم هو موقفنا حول الرباعية الدولية والمفاوضات، مشيرا الى أن موقفنا من الاتفاق سينسحب على أي دولة ستخطو خطى الإمارات التي طعنت القضية بالظهر

ووجه الرئيس عباس التحية الى الدول التي وقفت مع القيادة والشعب الفلسطيني برفض صفقة القرن ومخطط الضم

#الرئيس عباس #اجتماع القيادة #مخططات الضم #صفقة القرن #الدول العربية

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