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نتنياهو: إسرائيل والسودان والمنطقة برمتها ستربح من اتفاقية السلام

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: إسرائيل والسودان والمنطقة برمتها ستربح من اتفاقية السلام


القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل والسودان والمنطقة برمتها ستربح من اتفاقية السلام كي يبنوا معا مستقبلا جيدا لكل شعوب المنطقة.

وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "لاحقا للقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يرحب رئيس الوزراء بموقف وزارة الخارجية السودانية الذي يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين".

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وأردف قائلا: "إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام وتستطيع أن تبني معا مستقبلا أفضل لجميع شعوب المنطقة.. سنقوم بكل ما يلزم من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة واقعة".

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، في تصريحات تلفزيونية، أن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم "دون التضحية بالقيم والثوابت".

وأكد صادق أنه ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل، مضيفا: "لا ننفي وجود اتصالات بين البلدين".

وأوضح أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام.

وأشار المتحدث إلى أن الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام.

وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".

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