السودان يصدر بيانا بشأن اجتماع سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

الخرطوم /سما/

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أنه تم استئناف المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

وأشارت الوزارة إلى أن وزراء الري في الدول الثلاث خلال الاجتماع سيقدمون ملاحظاتهم الافتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة. وفق روسيا اليوم

ووفقا للوزارة ستعمل الدول الثلاث في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي بتاريخ 28 أغسطس 2020.

وبرزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب إفريقيا.

وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاثة.

وستتواصل الاجتماعات غدا بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2020 من رئاسة الاتحاد الإفريقي.