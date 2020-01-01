العالول يطلع القنصل البريطاني العام على مستجدات الأوضاع السياسية

رام الله /سما/

أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، القنصل البريطاني العام فيليب هول، على آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية في فلسطين.

واستعرض العالول خلال لقائه القنصل البريطاني موقف القيادة الفلسطينية، لافتا إلى أن إسرائيل تسعى لإطالة عمر الاحتلال، عبر بحثها عن أبعد الطرق لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد لتحقيقه لا يمر إلا عبر تجسيد الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وأكد أن كل مساعي دولة الاحتلال لإقامة علاقات تطبيعية أو غيرها مع الدول العربية عبث في الوقت والطريق، لأن الفلسطينيين ثابتون في سعيهم لتحقيق حقوقهم بالاستقلال والحرية، ولا قيمة لكل هذا العبث طالما أن الأرض الفلسطينية ترفض الاحتلال وتقاومه، لافتا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد لشعبنا الفلسطيني.

وشدد على أن شعبنا لن يدخل الاصطفافات التي تحدث على الساحة الإقليمية، طالما أنها لا تشير إلى القضية الفلسطينية كواقع سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال.

وبيّن العالول أن المدخل لاستقرار المنطقة هو حل القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية.