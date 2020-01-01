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أول تعليق من سعد الحريري على حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال والده

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من سعد الحريري على حكم المحكمة الدولية بقضية اغتيال والده


لاهاي /سما/

أكد سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، أن مطلبه في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، هو القصاص العادل من مرتكبيها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، عقب انتهاء المحكمة الدولية بالنطق بالحكم في قضية اغتيار رفيق الحريري، بلاهاي، قائلا: "نقبل بحكمة المحكمة الدولية ونريد العدالة، حيث اننا عرفنا الحقيقة اليوم، ونحتاج لتحقيق العدالة".

وأشار الحريري، إلى أن المحكمة الدولية، أثبتت نزهتها ومصداقيتها، بتبرئة ثلاثة متهمين وإدانة الرابع، لافتا إلى ان هناك الكثير من المعلومات لم تستطع المحكمة الحصول عليها بسبب الوضع الصعب في لبنان.

في السياق، أكد الحريري، أن هدف اغتيال والده، هو تغيير وجه لبنان، مؤكدا أنه لن يرتاح حتى تنفيذ القصاص من القتلة، أنه لن يساوم على دماء والده.

وقال: "لقد ولّى زمن استخدام الجريمة بالسياسة من دون عقاب"، مطالب حزب الله اللبناني، التعاون بعد قرار المحكمة الدولية.

في سياق أخر، طالب رئيس الحكومة اللبنانية السابق، بالعدالة للضحايا الذين سقطوا بانفجار المرفأ في العاصمة اللبنانية (بيروت)، معتبرا أن العدالة في هذه القضية مطلب جميع اللبنانيين، وانه لن يتم التنازل عن حق الضحايا.

 

#سعد الحريري #اغتيال الحريري #لبنان #محكمة لاهاي #حزب الله

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