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خلال لقائه بالقنصل البريطاني العام فيليب هول..

اشتيه يؤكد ضرورة وجود رد رسمي إسرائيلي واضح بإلغاء الضم للبدء بعملية حوار سياسي..

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه يؤكد ضرورة وجود رد رسمي إسرائيلي واضح بإلغاء الضم للبدء بعملية حوار سياسي..


رام الله /سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، آخر التطورات والمستجدات السياسية.

وجدد اشتية خلال اللقاء، تأكيده على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لكافة مخططات الضم الإسرائيلية، مشددا على ضرورة وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لإلغائه، كونه يدمر حل الدولتين، ويقضي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وأكد اشتية ضرورة أن يكون هناك رد رسمي إسرائيلي واضح بإلغاء الضم للأراضي الفلسطينية، للبدء بعملية حوار سياسي تحت مظلة المجتمع الدولي، ووفق الشرعية الدولية.

 وجدد رئيس الوزراء مطالبته بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين.



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#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #القنصل البريطاني #اسرائيل #مخططات الضم

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