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ريفيلن من غلاف غزة: "إذا أرادت حماس الحرب، فستحصل عليها"..!

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريفيلن من غلاف غزة: "إذا أرادت حماس الحرب، فستحصل عليها"..!


القدس المحتلة /سما/

هدد الرئيس الاسرائيلي  رؤوفين ريفلين، حركة حماس، جراء استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وبحسب القناة 13 الاسرائيلية، قال ريفلين خلال جولة له في غلاف غزة اليوم: "إذا أرادت حماس الحرب، فستحصل عليها".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية صباح  الثلاثاء، عن اشتغال النيرات في أحراش بلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

وقال "حدشوت بتاخون سدي"، إنّ 37 حريقاً اندلع في الأحراش داخل السياج الفاصل شرقي القطاع ، بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

وأفاد مفزاك درومي، بأن 7 حرائق اندلعت منذ صباح يوم الثلاثاء، في أحراش البلدات بفعل بالونات حارقة

وأوضح، أنّ حريقاً اندلع في المجلس الإقليمي لساحل عسقلان بفعل بالونات حارقة، وأخر المجلس الإقليمي شعار هنيغف، وثالث قرب ايرز.

وأشارت القناة الـ13 العبري، إلى أنّ جيش الاحتلال يُغلق مفرق مستوطنة "كيسوفيم"، بسبب التعامل مع بالون متفجر.

وشددت، القناة 12 العبرية، أنّ بالونا حارقة سقوط في ساحة أحد المنازل في سديروت وألحق أضرارا طفيفة، دون وقوع إصابات

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