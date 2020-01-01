مجدلاني يبحث مع ممثلة كندا التعاون المشترك لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية

رام الله /سما/

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، حرص الوزارة على تطوير كافة أشكال العلاقات والتعاون المشترك لقطاع الحماية والرعاية الاجتماعية مع الحكومة الكندية، ومواصلة العمل على المشاريع المختلفة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، مع ممثلة كندا لدى دولة فلسطين روبن ويتلوفر، بحضور مدير مشاريع التعاون الكندي في الممثلية خالد رجب، ومدير عام ديوان الوزير تغريد كشك.

وثمن الوزير دعم كندا لمشروع "حياة"، وقال: نحرص على استمرار وتوسع المشروع مستقبلاً، والعمل على برامج ومشاريع مختلفة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية وتحديدا مع ازدياد انكشاف الوضع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا، وزيادة الفقر، بالإضافة للآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه.

ووضع د. مجدلاني ويتلوفر في صورة البرامج التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات مع العديد من فئات المجتمع المستفيدة من خدماتها، وصعوبة الاوضاع حيث تمر دولة فلسطين بأزمة مالية بفعل اجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر ضد أبناء شعبنا.

كما جدد التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض لعملية الضم، وموقف ادارة ترمب الشريك الرئيس للاحتلال في اجراءاته المتواصلة ضد شعبنا وقيادته، قائلا: إن الموقف الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس استطاع بناء ائتلاف دولي عزل الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومن جانبها ثمنت ويتلوفر الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة استمرار التعاون وفتح الآفاق أمام برامج مختلفة مع الوزارة.