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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين حسين الشيخ و ممثل الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين حسين الشيخ و ممثل الرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف


رام الله /سما/

 أجرى الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، مكالمة هاتفية مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ.

وبحث الطرفان خلال الاتصال، آفاق تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، على الأساس القانوني الدولي المتعارف عليه، بما في ذلك مبدأ حل الدولتين "فلسطينية وإسرائيلية" تعيشان معا بسلام وأمن داخل حدود عام 1967.

وشددا على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

بدوره، أعرب الجانب الروسي عن تعازيه الحارة للوزير حسين الشيخ بالوفاة المأساوية لشقيقه خليل.

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