اقتصاد غزة: الاحتلال يستأنف إدخال إطارات السيارات لغزة...

غزة /سما/

علنت وزارة الاقتصاد بغزة، أن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال كميات جديدة من إطارات السيارات "الكوشوك" إلى القطاع وذلك بعد منعه لأكثر من أسبوع.

وقال مدير عام المعابر بالوزارة رامي أبو الريش، في تصريحات إذاعية، إن الاحتلال أبلغ تجار الكوشوك بأنه سيسمح بإدخال كميات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن الاحتلال يمنع إدخال مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، فيما تدخل من الجانب المصري عبر معبر رفح.

وأوضح أن بوابة معبر رفح التجارية تفتح 3 أيام في الأسبوع، لافتاً إلى تكدس مخازن التجار بالأسمنت والحديد والحصمة؛ لأن حركة البناء في القطاع ضعيفة، مشدداً على متابعة الوزارة لحركة دخول الأسمنت من المعبر وحتى التاجر وفي الأسواق لمراقبة الأسعار.

وأشار إلى منع الاحتلال إدخال وقود محطة توليد الطاقة في غزة، منوهاً إلى أنه تدخل كميات من البترول والمحروقات إلى القطاع.