  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مبادرة من "كلاليت" تكشف عن عشرات المصابين بكورونا شرقي القدس

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبادرة من "كلاليت" تكشف عن عشرات المصابين بكورونا شرقي القدس


القدس المحتلة /سما/

 كشف مركز "كلاليت" عن مصابين جدد بفيروس كورونا المستجد في شرقي القدس، وذلك ضمن مبادرته التي أطلقها في ضوء الارتفاع الحاد في عدد فحوصات فيروس كورونا في المنطقة.

وقد أجرى المركز فحوصات لمدة ثلاثة أيام مركزة في بيت حنينا، وجبل المكبر والطور، وقد استلم يوم الأحد الماضي، آخر الفحوصات التي بينت إصابة العشرات بفيروس كورونا وتحويلهم للحجر الصحي حتى إنتهاء فترة نقل العدوى، وذلك وفق توصيات وزارة الصحة.

ووجه المركز أطباءً من أجل المساعدة على انجاح الحملة وإعطاء الموافقات على التحويلات المتعلقة بالفحص القادمة من المؤَمنين، حتى وإن لم تظهر عليهم أي أعراض واضحة وكانت حالاتهم لا تلائم معايير وزارة الصحة لإجراء الفحص.

وصرحت ايلانيت ايرز، مندوبة وحدة طوارئ كورونا لكلاليت شرق القدس، "ترى كلاليت أهمية كبرى في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا في المجتمع"، مناشدةً المواطنين التصرف بمسؤولية، والتقيد بتعليمات وزارة الصحة والتوجه

للجهات الطبية المختصة في حال وجود شك بالإصابة.

#كلاليت #مبادرة #فيروس كورونا #القدس

الأكثر قراءة اليوم

في ظل التوتر .. الوفد المصري ينقل لإسرائيل مطالب حماس وهي كالتالي ..

عزام الاحمد يكشف تفاصيل اجتماع القيادة الفلسطينية مع الوفد الامني المصري..

المشهراوي: التطبيع مرفوض ويوجة رسائل للرئيس عباس والفصائل وأبناء فتح..

الوفد المصري يغادر غزة بعد ساعات من وصوله

ستقاتل ضد حماس وحزب الله.. تعرف على وحدة "الشبح" الأخطر بالجيش الإسرائيلي

يديعوت تكشف عن بند سري في الاتفاق مع الإمارات

تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

860x484 (11)

غزة: تحذير من أزمة إنسانية واقتصادية بعد توقف محطة الكهرباء

هآرتس : حماس غير مهتمة بمواجهة عسكرية لكن ..

الصحة: 3 وفيات و 612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 83 حالة تعافٍ

حماس للوفد المصري: "الصبر الفلسطيني قد نفذ و الفعاليات الشعبية على طول الحدود لن تتوقف

تعرف على جدول تزويع الكهرباء الجديد في غزة بعد توقف المحطة عن العمل نهائيا..