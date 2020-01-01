مبادرة من "كلاليت" تكشف عن عشرات المصابين بكورونا شرقي القدس

القدس المحتلة /سما/

كشف مركز "كلاليت" عن مصابين جدد بفيروس كورونا المستجد في شرقي القدس، وذلك ضمن مبادرته التي أطلقها في ضوء الارتفاع الحاد في عدد فحوصات فيروس كورونا في المنطقة.

وقد أجرى المركز فحوصات لمدة ثلاثة أيام مركزة في بيت حنينا، وجبل المكبر والطور، وقد استلم يوم الأحد الماضي، آخر الفحوصات التي بينت إصابة العشرات بفيروس كورونا وتحويلهم للحجر الصحي حتى إنتهاء فترة نقل العدوى، وذلك وفق توصيات وزارة الصحة.

ووجه المركز أطباءً من أجل المساعدة على انجاح الحملة وإعطاء الموافقات على التحويلات المتعلقة بالفحص القادمة من المؤَمنين، حتى وإن لم تظهر عليهم أي أعراض واضحة وكانت حالاتهم لا تلائم معايير وزارة الصحة لإجراء الفحص.

وصرحت ايلانيت ايرز، مندوبة وحدة طوارئ كورونا لكلاليت شرق القدس، "ترى كلاليت أهمية كبرى في الكشف عن المصابين بفيروس كورونا في المجتمع"، مناشدةً المواطنين التصرف بمسؤولية، والتقيد بتعليمات وزارة الصحة والتوجه

للجهات الطبية المختصة في حال وجود شك بالإصابة.