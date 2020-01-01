  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة تضامنية مع الأسرى في طولكرم

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسرى في طولكرم


طولكرم /سما/

نُظمت، اليوم الثلائاء، وقفة تضامنية مع الأسرى وسط مدينة طولكرم قبالة مقر لجنة الصليب الأحمر الدولية وسط المدينة.

وشارك في الوقفة، عائلات الأسرى المرضى والمحكومين بالحكم المؤبد، وتخللها فعاليات رسمية وشعبية للمطالبة بإنقاذ الأسرى من سياسة الإهمال الطبي وإجراءات إدارة السجون القمعية والعنصرية، بحق الحركة الأسيرة وخصوصاً المرضى منهم والأطفال والأسيرات.

وطالب المتحدثون في الوقفة التضامنية بضرورة وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته والتحرك في تطبيق الاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، منها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حماية حقوق الطفل التي تتنكر لها دولة الاحتلال، ويتم عرض الأطفال على محاكم عسكرية في مخالفة صريحة لاتفاقية الطفل العالمية.

وذكر مدير نادي الأسير إبراهيم نمر في محافظة طولكرم، أن الوقفة التضامنية مع الأسرى في المدينة، يتم تنظيمها كل يوم ثلاثاء منذ سنوات بانتظام، وذلك وفاءً للأسرى ومساندة لهم، ومن أجل إيصال رسالة الحركة الأسيرة، وما يمارس عليها من إجراءات عنصرية وتعسفية ظالمة، وكذلك إسناداً للأسرى المرضى وكبار السن والأسرى القدامى الذين يتعرضون إلى عملية إعدام بطيئة.

#وقفة تضامنية #الاسرى

الأكثر قراءة اليوم

في ظل التوتر .. الوفد المصري ينقل لإسرائيل مطالب حماس وهي كالتالي ..

عزام الاحمد يكشف تفاصيل اجتماع القيادة الفلسطينية مع الوفد الامني المصري..

المشهراوي: التطبيع مرفوض ويوجة رسائل للرئيس عباس والفصائل وأبناء فتح..

الوفد المصري يغادر غزة بعد ساعات من وصوله

ستقاتل ضد حماس وحزب الله.. تعرف على وحدة "الشبح" الأخطر بالجيش الإسرائيلي

يديعوت تكشف عن بند سري في الاتفاق مع الإمارات

تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

860x484 (11)

غزة: تحذير من أزمة إنسانية واقتصادية بعد توقف محطة الكهرباء

هآرتس : حماس غير مهتمة بمواجهة عسكرية لكن ..

الصحة: 3 وفيات و 612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 83 حالة تعافٍ

حماس للوفد المصري: "الصبر الفلسطيني قد نفذ و الفعاليات الشعبية على طول الحدود لن تتوقف

تعرف على جدول تزويع الكهرباء الجديد في غزة بعد توقف المحطة عن العمل نهائيا..