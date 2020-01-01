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ما هي العقوبة المتوقعة لحمّو بيكا بعد شتمه هاني شاكر؟

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي العقوبة المتوقعة لحمّو بيكا بعد شتمه هاني شاكر؟


وكالات / سما /

قال ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية المصرية، إن المحكمة الاقتصادية بمدينة الاسكندرية قررت تأجيل ألى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا، في قضية سب وقذف نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

ونقلت مجلة “لها” عن قنطوش قوله، إنه تم تأجيل الجلسة إلى 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعد عدم حضور القاضي المنتدب.

وأكد قنطوش أن إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية يعني في حالة ثبوت التهمة على بيكا، الحكم عليه بالحبس والغرامة لأن عقوبة المحكمة الاقتصادية أشد من عقوبة محكمة الجنح حيث يقضي القانون بمعاقبة كل من يقوم بابتزاز شخص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بالحبس مدة تصل إلى عام وغرامة تصل إلى مئة ألف جنيه.

وكان حمو بيكا قد أهان هاني شاكر بألفاظ يعاقب عليها القانون من خلال فيديوهات بثها على حسابه الخاص في “فيسبوك” بسبب رفض هاني شاكر إعطاءه تصاريح بالغناء.

#حمو بيكا #هاني شاكر

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