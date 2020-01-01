  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

300 ألف دولار.. ثمن رقم هاتف "جالب للحظ"

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
300 ألف دولار.. ثمن رقم هاتف "جالب للحظ"


وكالات / سما /

بيع رقم هاتف "جالب للحظ" في الصين بـ2,25 مليون يوان (300 ألف دولار)، إثر مزاد علني شارك فيه آلاف الصينيين في اليومين الماضيين.

وينتهي الرقم بالعدد ثمانية مكررا خمس مرات، وهو عدد ينظر إليه الصينيون على أنه فأل خير لأن لفظ "ثمانية" باللغة المندرية يعني أيضا "الازدهار".

وشارك أكثر من خمسة آلاف شخص في المزاد الذي أقيم السبت والأحد.

وكثيرا ما تسعى الشركات الصينية الراغبة في نيل إعجاب المستهلكين أو الأفراد الأثرياء في البلاد إلى شراء أرقام هاتف توصف بأنها "جالبة للحظ".

ويستحوذ العدد ثمانية على الاهتمام الأكبر إذ يرمز تقليديا إلى حسن الطالع والنجاح.

وعندما استضافت بكين الألعاب الأولمبية قبل أكثر من عقد، انطلق حفل الافتتاح رسميا عند الساعة الثامنة والدقيقة الثامنة من يوم الثامن من الشهر الثامن سنة 2008.

أما أقل الأرقام المطلوبة لدى الصينيين فهو العدد أربعة الذي يعني لفظ اسمه باللغة المندرية "الموت".

ويعود الرقم القياسي لأغلى الأرقام الهاتفية خلال مزاد علني لخط ينتهي بالعدد سبعة مكررا ثماني مرات. ويرمز لفظ العدد سبعة إلى "الرفعة" و"جوهر الحياة". وقد بيع الرقم ب3,91 ملايين يوان أي حوالى (563 ألف دولار).

#رقم هاتف #هاتف #الصين

الأكثر قراءة اليوم

عزام الاحمد يكشف تفاصيل اجتماع القيادة الفلسطينية مع الوفد الامني المصري..

الوفد المصري يغادر غزة بعد ساعات من وصوله

المشهراوي: التطبيع مرفوض ويوجة رسائل للرئيس عباس والفصائل وأبناء فتح..

ستقاتل ضد حماس وحزب الله.. تعرف على وحدة "الشبح" الأخطر بالجيش الإسرائيلي

هناك فرصة كبيرة للتدهور.. محلل إسرائيلي: التوتر في غزة غير مرتبط بالمنحة القطرية!

يديعوت تكشف عن بند سري في الاتفاق مع الإمارات

تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

هآرتس : حماس غير مهتمة بمواجهة عسكرية لكن ..

الصحة: 3 وفيات و 612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 83 حالة تعافٍ

حماس للوفد المصري: "الصبر الفلسطيني قد نفذ و الفعاليات الشعبية على طول الحدود لن تتوقف

تعرف على جدول تزويع الكهرباء الجديد في غزة بعد توقف المحطة عن العمل نهائيا..

وفد

في ظل التوتر .. الوفد المصري ينقل لإسرائيل مطالب حماس وهي كالتالي ..