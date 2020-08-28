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الاتحاد العام للصناعات يعلن فتح باب التسجيل لمشروع مبدعات من أجل الصناعة

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد العام للصناعات يعلن فتح باب التسجيل لمشروع مبدعات من أجل الصناعة


غزة / سما /

أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP بتمويل كريم من الشعب الياباني وبالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية عن فتح باب التسجيل لمشروع مبدعات من أجل الصناعة “WIN”

سيستهدف المشروع صاحبات الأفكار الابداعية التي تساهم في تطوير الصناعات الفلسطينية وتعزز قدرتها على مجابهة أي أزمات مثل جائحة كورونا ضمن مجالات صناعية متعددة تشمل:

  1. قطاع الصناعات الغذائية.

  2. قطاع الملابس وتصميم الأزياء.

  3. قطاع الصناعات التقليدية والحرفية واليدوية.

  4. قطاع صناعة مستحضرات التجميل والمعقمات والمنظفات.

  5. قطاع الدعاية والإعلام (تصميم،تسويق،تعبئة تغليف).

  6. أي فكرة أخرى تخدم القطاع الصناعي.

التسجيل متاح للإناث فقط وضمن الشروط التالية:

  1. حاصلة على مؤهل أكاديمي أو مهني أو تقني من جهة معتمدة.

  2. تمتلك فكرة ريادية مميزة تساهم في دعم وتطوير القطاع الصناعي.

  3. لا تعمل حاليا.

  4. ألا تكون مستفيدة من مشاريع مشابهة.

ملاحظة: أخر موعد لقبول الطلبات 28/08/2020
للتسجيل اضغط على الرابط التالي

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuT3C7viRuqguFrVC2TfxXTJCri-DPubpquk44NqFXf90iiw/viewform

#الاتحاد العام للصناعات #مشروع

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