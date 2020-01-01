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هآرتس : حماس غير مهتمة بمواجهة عسكرية لكن ..

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : حماس غير مهتمة بمواجهة عسكرية لكن ..


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس غير مهتمة بجولة تصعيد عسكرية مع إسرائيل، لكنها في نفس الوقت لن تكتفي بعودة الوضع إلى ما كان عليه مؤخرًا.

وبحسب الصحيفة، فإن زيارة الوفد المصري بالأساس تهدف إلى منع التصعيد تجاه إسرائيل، مشيرةً إلى أن حماس طلبت من الوفد تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقًا.

ووفقًا للصحيفة، فإن إطلاق البالونات الحارقة وأحداث "الإرباك الليلي" هي مجرد نداءات استغاثة موجهة ليس فقط لإسرائيل، بل أيضًا لمصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف.

وترى حماس بأن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، هو أيضاً لا يرغب التصعيد، في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية في إسرائيل. وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصدر بالحركة بأن أي من الجانبين لا يرغب بالتصعيد.

وقال ناشط حقوقي من غزة للصحيفة، إنه في حال اعتقدوا في إسرائيل بأن الأموال القطرية ستسمح بالسيطرة على غزة للأبد، فإن ذلك وهم ولن ينجح، فدفع الأموال حلًا ليس وجوديًا، وإنما هو مهدئ لمرض خبيث يتطلب علاجًا أعمق بكثير.

فيما قال مصدر آخر من غزة، إنه في حال لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ التفاهمات، فإن الفصائل ستدرس استئناف مسيرات العودة.

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