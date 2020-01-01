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الصحة: 3 وفيات و 612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 83 حالة تعافٍ

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 3 وفيات و 612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 83 حالة تعافٍ


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و83 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (57)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (30)، محافظة رام الله والبيرة (40)، محافظة أريحا والأغوار (44)، محافظة جنين (6)، محافظة طولكرم (11)، قطاع غزة (8)، محافظة القدس (231) بينها 81 في الضواحي.

وتابعت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة طولكرم (11)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة جنين (2)، مدينة القدس (50).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 60%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 39.5%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 24 مريضا في العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 3 حالات وفاة في كل من بيت أولا، ومدينة الخليل، ويطا بمحافظة الخليل.

#فيروس كورونا #الضفة #غزة

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