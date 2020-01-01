فنادق ريكسوس بمصر تقدم باقات خاصة لقضاء العطلات

مصر، 18 أغسطس 2020:

توفر فنادق ريكسوس في شرم الشيخ والاسكندرية معايير الخدمة المُميّزة، لتقدم لضيوفها تجارب حصرية استثنائية، ممتعة، وجديدة. وفقاً لنظام الخدمة الشاملة،

وقال السيد إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر: "يسعدنا أن نُقدّم لجميع ضيوفنا تجارب حصرية استثنائية مع أقصى درجات الترفيه. ونضمن لهم الاستمتاع وسط بيئة صحية آمنة".

ويقوم موظفو هذه الفنادق ، بالترحيب بالنزلاء داخل اللوبي الفاخر تمهيداً لمنحهم إقامة فنادق ريكسوس الحافلة بالذكريات التي لا تُنسى.

وسيحظى الضيوف الذين يتطلّعون إلى مغامرة صيفية رائعة، بفرصة اغتنام الإجازة في الاسترخاء تحت أشعة الشمس. كما يمكنهم الاستمتاع بمغامرات مثيرة في "أكوابارك" داخل فندق ريكسوس بريميوم سيجيت مع 23 منزلقة مسلية، أروع مناطق الجذب الساحرة، والأنشطة الترفيهية المائية اللامتناهية، والتي تَعِدُ النزلاء بعطلة رائعة حافلة بالسعادة والترفيه.

ويتمّ تدليل الضيوف الذين يتطلعون إلى إشباع حواس تذوّقهم، بمنحهم فرصة تناول وجبة لذيذة في واحد من مجموعة مطاعم الفندق الرائعة التي تقدّم أشهى الأصناف العالمية في بوفيه مفتوح مع طريقة آمنة في تقديم الطعام.

كما سيحظى الكبار بتجربة مسلية مع توافر فعاليات الترفيه المسائية، بينما يستمتع الأطفال بألعاب "كيدز كلوب" المفتوحة في الهواء الطلق مع العديد من الأنشطة الممتعة.

واختتم يلدريم حديثه بالقول: " كل ما يحتاجه ضيوفنا هو الجلوس والاسترخاء وكأنهم في منازلهم والاستمتاع بتجربة فنادق ريكسوس مصر الشاملة المُتميّزة."

ويمكن للزوار قضاء اروع العطلات بأسعار خاصة وعروض مميزة في ريكسوس بريميوم سيجيت بشرم الشيخ أو ريكسوس العلمين، في الاسكندرية والاستمتاع بالشواطئ الساحرة المُمتدّة، دع قدميك تداعب المياه الزرقاء الصافية، واسمح لنفسك بالانغماس في المشاعر المذهلة في جميع الأماكن الآمنة الباردة من حولك.

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premiumseagate.rixos.com, sharmelsheikh.rixos.com and,

alamein.rixos.com

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نبذة عن فنادق ريكسوس

تأسست فنادق ريكسوس عام 2000 وتُعدّ واحدةً من سلاسل الفنادق الأسرع نمواً في العالم، وهي تمنح الضيوف عطلات من العمر مع باقات شاملة ومتكاملة. تشتهر فنادق ومنتجعات ريكسوس بتقديم باقة من علاجات السبا الاستثنائية، إذ يضم كل منها مركز سبا وعافية مع حمّام تركي أصيل. يحتضن كل فندق مجموعة مميزة من المطاعم والاستراحات ويقدّم برنامجاً زاخراً بالفعاليات الترفيهية ومروحة استثنائية من الغرف والأجنحة الأنيقة.

يقدم كل فندق ومنتجع من ريكسوس لضيوفه ملاذاً رائعاً وملهماً نظراً لما يقدّمه من مرافق، ومطاعم وأماكن ترفيهية عالمية المستوى سواء في تركيا، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، كرواتيا، سويسرا أو مصر. كما حازت فنادق ريكسوس عدة جوائز واكتسبت تقديرات عالمية من مؤسسات متخصصة ومرموقة، لاسيما جائزة الخمس نجوم الماسية من الأكاديمية الأميركية لعلوم الضيافة، وكونديه ناست، وجوائز السفر العالمية وجوائز تريب أدفايزر.

تتولى فنادق ريكسوس حالياً تشغيل أربعة فنادق في الإمارات العربية المتحدة، وهي: ريكسوس بريميوم دبي في جميرا بيتش ريزيدنس دبي، وفندق وأجنحة ريكسوس نخلة جميرا في نخلة جميرا دبي، وريكسوس باب البحر في رأس الخيمة فضلاً عن ريكسوس بريميوم جزيرة السعديات في أبوظبي.