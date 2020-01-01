غانتس : حماس تلعب بالنار وساحرص على أن تحرقها

القدس المحتلة / سما /



نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وزير الجيش، بيني غانتس قوله إن حركة حماس تلعب بالنار، و"سأكون حريصاً بأن تحرقهم"، وفق تعبيره.

و قال بني غانتس إن الجيش متيقظ في كل الساحات في الشمال والوسط والجنوب خشية لحدوث أي تصعيد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي فور خروجه من المستشفى عقب إجراءه عملية جراحية قبل أيام، "حماس تلعب معنا بالنار وسأحرص على ان تحرقهم وهذه المعادلة يجب أن تتوقف فورا".

يأتي ذلك، في وقت يستمر فيه للأسبوع الثاني على التوالي، إطلاق بالونات حارقة صوب مناطق "غلاف غزة"، مما أدى إلى اندلاع مئات الحرائق خلال الأيام الماضية.

وكان الوفد الأمني المصري الذي التقى بقادة حماس في قطاع غزة وبضمنهم يحيى السنوار، نقل إلى الجانب الإسرائيلي مطالب حماس لوقف إطلاق البالونات الحارقة ووقف فعاليات الإرباك الليلي.

ووفقا لمصادر فلسطينية فإن مطالب حماس تتلخص برفع جميع إجراءات تشديد الحصار، وتوسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلا، وفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل وعلى مدار الساعة، التعهد بالمصادقة على تنفيذ مشاريع بنى تحتية ومشاريع اقتصادية في غزة تتعلق بالمياه والكهرباء.

وتضمنت المطالب، تصاريح إسرائيلية تسمح بالتصدير والاستيراد من قطاع غزة، ومضاعفة عدد تصاريح الدخول التي تمنح للعمال الفلسطينيين من القطاع لتصل إلى 100 ألف تصريح، والمصادقة على مشاريع التشغيل التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

كما تضمنت مطالب حماس مضاعفة هبات المساعدات التي تقدمها قطر إلى غزة لتصل إلى 200 مليون دولار، علما أنها تبلغ اليوم 100 مليون دولار، وفقا للموقع الإلكتروني الذي أوضح أن حماس رفعت سقف المطالب خاصة بالأمور التي تتعلق بسيطرة وصلاحيات الجانب الإسرائيلي.