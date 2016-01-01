الاحتلال ينقل الأسيرتين حشيمة وحمادة إلى معتقل "الدامون" بعد عزلهما "بالجلمة"

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسيرتين جيهان حشيمة، وفدوى حمادة إلى معتقل "الدامون"، بعد عزلهما لأكثر من شهرين داخل "زنازين الجلمة" بظروف قاسية.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن الأسيرتين حمادة وحشيمة، تعرضتا لمعاملة سيئة واستفزازية أثناء عزلهما، حيث جرى زجهما داخل غرفة ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ومنقطعة عن العالم الخارجي بشكل تام، ومثبت بداخلها 3 كاميرات مراقبة، كما تم حرمانهما من الخروج للفورة ومن زيارة الأهل، وعند لقاء المحامي كانت إدارة المعتقل تتعمد إخراجهما مقيدتي الأرجل وبدون كمامات.

يشار إلى أن الأسيرة فدوى حمادة معتقلة منذ عام 2017 ومحكومة بالسجن مدى 10 سنوات، والأسيرة الجريحة جيهان حشيمة معتقلة منذ عام 2016 ومحكومة بالسجن مدى 4 سنوات، وكلاهما من مدينة القدس المحتلة.