  1. الرئيسية
  2. الصحة

مخاطر الإصابة بكورونا تزداد في الغرف المغلقة

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخاطر الإصابة بكورونا تزداد في الغرف المغلقة


وكالات / سما /

تؤكد المعلومات الحالية أن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد يزداد بشدة في الغرف المغلقة مقارنة بالهواء الطلق، لكنه لا توجد حتى الآن بيانات محددة حول نسب هذه الخطورة.

وقالت متحدثة باسم معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض إنه لا يمكن قياس ذلك بدقة.

وفي المقابل، أشار الرئيس الأسبق للجمعية الدولية للهباء الجوي في الطب، جيرهارد شويخ، إلى دراسة صينية تفيد بأنه من بين 318 حالة تفشي للفيروس، تضمنت كل منها ثلاث إصابات أو أكثر في مطلع هذا العام، حدثت واحدة منها فقط في الهواء الطلق. وفي 80% من الحالات انتقلت العدوى من شخص مصاب إلى آخرين داخل المنزل، بحسب الباحثين الصينيين. كما رصدت الدراسة حالات تفش للعدوى في وسائل المواصلات وخلال التسوق.

خلفية ذلك هو أن أحد أهم وسائط نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد هو ما يسمى بـ"الإيروسول" (الهباء الجوي)، وهو مزيج من الجزيئات الدقيقة في الهواء. ذلك إلى جانب طرق أخرى لانتقال الفيروس، مثل انتقال العدوى عبر التلامس غير المباشر.

ويصعب كذلك التوصل إلى بيانات محددة بشأن انتقال العدوى عبر الهباء الجوي، حيث إن من الأمور التي تحدث فارقا في ذلك هو ما إذا كانت تهوية الغرفة متحققة عبر نوافذ مفتوحة أم مكيف للهواء أم أنها بلا تهوية. ومن الممكن أن يلعب أيضا دورا في نقل العدوى ما إذا كان عدد قليل من الأشخاص يعملون بهدوء في غرفة أو أن هناك عدة أشخاص - في حانة على سبيل المثال - يتحدثون بصوت عالٍ أو يصرخون أو يغنون.

#فيروس كورونا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

عزام الاحمد يكشف تفاصيل اجتماع القيادة الفلسطينية مع الوفد الامني المصري..

الوفد المصري يغادر غزة بعد ساعات من وصوله

المشهراوي: التطبيع مرفوض ويوجة رسائل للرئيس عباس والفصائل وأبناء فتح..

ستقاتل ضد حماس وحزب الله.. تعرف على وحدة "الشبح" الأخطر بالجيش الإسرائيلي

شاهد فيديو يحبس الأنفاس.. سعودي يقفز على ظهر حوت في البحر الأحمر ويسبح ممطيا ظهره!

هناك فرصة كبيرة للتدهور.. محلل إسرائيلي: التوتر في غزة غير مرتبط بالمنحة القطرية!

تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة: 3 وفيات و 612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 83 حالة تعافٍ

حماس للوفد المصري: "الصبر الفلسطيني قد نفذ و الفعاليات الشعبية على طول الحدود لن تتوقف

تعرف على جدول تزويع الكهرباء الجديد في غزة بعد توقف المحطة عن العمل نهائيا..

وفد

في ظل التوتر .. الوفد المصري ينقل لإسرائيل مطالب حماس وهي كالتالي ..

غرينبلات يؤكد : لم يتم إلغاء خطة الضم بل أرجئت مؤقتا