ترامب ينشىء حسابا على تطبيق "تريلر" المنافس لـ"تيك توك"

وكالات / سما /

أنشأ دونالد ترامب الرئيس الأميركي، حسابا رسميا له في تطبيق «تريلر» لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة، والمنافس لتطبيق «تيك توك» الصيني.



ونشر الرئيس الأمريكي في حسابه الموثق عبر منصة تريلر، محتوى يروج لحملته الانتخابية الرئاسية الجديدة، مطالباً المستخدمين بمتابعة حسابه.



وأشار تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن هذا الانضمام يعد علامة أخرى على استياء البيت الأبيض من تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة بايت دانس، بحسب جريدة الشرق الأوسط.

وتابعت الصحيفة أن «تريلر» شهد إقبالاً في تحميله من قبل مستخدمين منذ أن أعلن ترامب أمره التنفيذي في 6 أغسطس (آب) الجاري بحظر معاملات معينة على تطبيق «تيك توك».



وكان ترامب، قد أصدر قراراً تنفيذياً يلزم شركة «بايتس دانس» الصينية المالكة لتطبيق «تيك توك»، ببيع نشاطها التجاري داخل الولايات المتحدة خلال 90 يوماً، أو تواجه خطر الإغلاق النهائي، فيما تدخل شركة مايكروسوفت في خط المباحثات لشراء التطبيق الصيني داخل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

ويشتهر «تيك توك» بمقاطع فيديو أغلبها يلائم المراهقين، لكن المسؤولين الأميركيين أعربوا عن مخاوفهم من إمكانية تمرير معلومات المستخدم من التطبيق المملوك للصين إلى السلطات في بكين.

ويعد تطبيق تريلر منافساً للتطبيق الصيني تيك توك، رغم أن الأخير تأسس في 2018 قبل أن يحظى بانتشار واسع، خاصة لدى المراهقين وصغار السن.

ويحتوي حساب ترامب على منصة «تريلر» على ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة وأكثر بقليل من 3 آلاف متابع حتى وقت متأخر من السبت الماضي.