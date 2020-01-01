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داعية إماراتي مشهور يعتذر "لكل رجل إسرائيلي أساء له في الماضي"

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
داعية إماراتي مشهور يعتذر "لكل رجل إسرائيلي أساء له في الماضي"


وكالات

قدم الداعية الإسلامي الإماراتي وسيم يوسف اعتذاره لـ"كل رجل إسرائيلي قد أساء إليه" في الماضي.

وقال يوسف أمس الاثنين في سلسلة تغريدات باللغة الإنجليزية على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما رأيت بعض الفلسطينيين يحرقون علم بلدي بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل قررت أن أعتذر لكل رجل إسرائيلي إذا أسأت له في الماضي".

وأضاف في تغريدة أخرى: "الشعب الإماراتي وبسبب سعادته مع الاتفاق نسي جائحة كورونا".

وتابع: "السلطة وحماس وفتح والجهاد يتاجرون بالقضية الفلسطينية منذ 70 عاما وحان الوقت الآن للسلام ووضع حد لتجار الموت ولصوص الأموال والتبرعات". 

وأثارت تغريدات وسيم يوسف جدلا واسعا، لا سيما أنه حاول الزعم أن الصراع بين العرب والفلسطينيين من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة، هو صراع ديني بحت.

المصدر: RT

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