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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة بينهم شقيق الشهيد أشرف الهلسة

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء ثمانية مواطنين من الضفة، بينهم أحد أشقاء الشهيد أشرف الهلسة.

كما واعتقلت مواطنين من مخيمي العزة وعايدة في بيت لحم وهما: أحمد جلال درويش (19 عاماً)، وأيسر نواف القيسي (19 عاماً)، إضافة إلى مواطنين من بلدة زبوبا في جنين وهما: قصي عبد الله طالب (17 عاماً)، ومحمد عدنان جرادات (22 عاماً).

فيما جرى اعتقال لأمين سرّ حركة "فتح" في بلدة تياسير عامر أحمد دبك، ومواطن آخر من بلدة بورين في نابلس وهو تميم عمران، يُضاف إلى المعتقلين نادر محمد أبو قطام من مخيم عقبة جبر في أريحا.

#نادي الأسير #أشرف الهلسة

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