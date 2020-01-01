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تحديد موعد أول بطولات الطاولة لذوي الإعاقة بغزة

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد أول بطولات الطاولة لذوي الإعاقة بغزة


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة, عن موعد انطلاق أول بطولاته الرسمية هذا الموسم في قطاع غزة.

وأكد اتحاد الطاولة أن الجمعة المقبل, سيشهد انطلاق البطولة الفردية المفتوحة "رجال" وفقا لتصنيف (الكراسي المتحركة – وقوف), في صالة نادي الجزيرة وسط غزة بمشاركة أكثر من 30 لاعبا.

واللاعبون المشاركون في البطولة هم من أندية شباب كندا, والسلام, والمجمع الإسلامي, والصداقة, والجزيرة, والبسمة, وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, وجمعية تأهيل دير البلح.

يشار إلى أن اتحاد الطاولة لذوي الإعاقة, نظم مؤخرا احتفالا مركزيا لتكريم أبطال اللعبة الذين حصدوا العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في المملكة العربية السعودية, بخلاف زيارة مؤسسي اللعبة في قطاع غزة.

#كرة الطاولة #ذوي الإعاقة

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