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الاحتلال يحاصر المشفى لاعتقاله.. اصابة شاب بجروح خطيرة في جبل المكبر

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحاصر المشفى لاعتقاله.. اصابة شاب بجروح خطيرة في جبل المكبر


القدس المحتلة / سما /

أصيب، اليوم الثلاثاء، شاب بجروح وصفت بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في حي الصلعة بجبل المكبر جنوب القدس، عقب هدم بناية سكنية هناك.

وأفاد شهود عيان ، بأن الشاب محمد معمر في العشرينات من عمره، أصيب بعيار ناري في بطنه، ونقل إلى مستشفى المقاصد في القدس، وتجري عملية جراحية له.

وأضاف الشهود، ان قوة من وحدة "الياسام" التابعة لقوات الاحتلال تحاصر مستشفى المقاصد الآن، لاعتقاله.

وكانت آليات الاحتلال قد هدمت في ساعات الصباح الباكر عمارة سكنية قيد الانشاء تتكون من 6 طوابق تعود لعائلة المواطن عزيز جميل جعابيص في الحي المذكور، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ"العنيفة" مع جيش الاحتلال، لمنع عملية الهدم.

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