شركة كريم تشارك في تكريم أوائل طلبة خانيونس

غزة / سما /

شاركت شركة كريم فلسطين وبالشراكة مع عصيرات رومانة في تكريم أوائل الطلبة في مدينة خانيونس، من خلال فعالية مركزية ومميزة تم خلالها تكريم 40 طالب وطالبة من المحافظة.

وفي شكل جميل ومميز، تجمع أسطول كريم في سلسلة واحدة وجالت شوارع خانيونس وسط أجواء مليئة بالفرحة، من أجل رسم البسمة على وجوه الطلاب وذويهم.

بدوره شكر السيد أبو نضال الرنتيسي ( المدير التنفيذي لشركة عصيرات رمانة) شركة كريم على دورها المميز في دعم وانجاح الفعالية من خلال رعايتها للتنقلات كاملة في الفعالية، ومساهتمها المجتمعية الدائمة لتطوير ودعم القطاعات الأخرى.

و أثنى الحضور على شركة كريم، وعلى الخدمة التي تقدمها في محافظة خانيونس وفي قطاع غزة، وعلى دورها في تطوير والنهوض بقطاع المواصلات.

يذكر أن شركة كريم بدأت بتقديم خدماتها في غزة في مطلع عام 2018، بدأت كريم رحلاتها في سوق غزة، بناءً على حاجة السوق في قطاع غزة، حيث بدأت باطلاق خدمات النقل الذكي التي تسهم في تسهيل شؤون حياة المواطنين للتنقل داخل القطاع، وتوفير خدمات النقل الموثوقة والآمنة والاقتصادية لتتوسع بعد بخدماتها وتطلق خدمة التوصيل بما يساهم في توفير الاف فرص العمل جانب سعيها إلى تقديم خدماتها النوعية عبر تطبيق الـ Super App