إنييستا يبعث رسالة مهمة إلى برشلونة للخروج من الأزمة

وكالات / سما /

وجه الإسباني أندريس إنيييستا نجم كوبي فيسل الياباني رسالة مهمة لناديه السابق برشلونة في ظل الأزمة التي يعاني منها على جميع الأصعدة، والتي تفاقمت بشكل كبير بعد فضيحة الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بنتيجة تاريخية.

وعقدت إدارة برشلونة يوم أمس اجتماعاً مطولاً لمناقشة وضع النادي واتخاذ بعض القرارات المهمة، وبالفعل تم إقرار إقالة المدرب كيكي سيتيين، وتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي ستكون في شهر مارس من عام 2021.

ويسعى النادي الكاتالوني الآن للتعاقد مع مدرب جديد لخلافة كيكي سيتيين، وتشير جميع التوقعات إلى أن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا هو المدرب القادم للفريق، لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي شيء رسمي بهذا الخصوص.

ويرى أسطورة البرسا أن الحل الأمثل لكي يتجاوز النادي الأزمة التي يعيشها يتمثل باتحاد جميع الأطراف مع بعضها والعمل من أجل المصلحة العامة.

ونشر أندريس إنييستا تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها “سوف نكون دائماً متحدين لبناء أفضل فريق بالعالم”، وأرفق مع التغريدة ثلاثة قلوب، في إشارة إلى عشقه الكبير لبرشلونة.