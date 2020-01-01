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سكاي تختار تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سكاي تختار تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم


وكالات / سما /

اختارت شبكة سكاي ألمانيا ، اليوم الاثنين، تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، بناءً على أسعار اللاعبين في الميركاتو.

و عرفت التشكيلة تواجد ثلاثة لاعبين من ليفربول الإنجليزي، لاعبين من بايرن ميونخ الألماني ومثلهما من باريس سان جيرمان الفرنسي ، و لاعب واحد فقط من برشلونة الإسباني.

و جاءت التشكيلة على النحو التالي :

مبابي الأغلى في تشكيلة أعلى اللاعبين سعراً في العالم

في حراسة المرمى :

أليسون بيكر حارس ليفربول بسعر 83 مليون يورو.

في خط الدفاع :

فيرجيل فان دايك من ليفربول بسعر 94 مليون يورو.

ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس بسعر 84 مليون يورو.

ألفونسو ديفيس ظهير أيسر البايرن بسعر 73 مليون يورو.

ترينت أليكساندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول بقيمة 106 مليون يورو.

في خط الوسط :

جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ بقيمة 77 مليون يورو.

فرينكي دي يونج من برشلونة بسعر 91 مليون يورو.

كيفين دي بروين من مانشستر سيتي بسعر 120 مليون يورو.

في خط الهجوم :

جادون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني بسعر 136 مليون يورو.

نيمار دا سيلفا من باريس بقيمة 148 مليون يورو.

كيليان مبابي من باريس بسعر 200 مليون يورو.

#اللاعبين #مبابي

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