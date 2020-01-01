صحيفة عبرية: الإدارة الأميركية سترسخ "صفقة القرن" كاتفاق ملزم

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية تدرس ترسيخ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن السلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، كاتفاق مكتوب ملزم لأي جهة أميركية وإسرائيلية في المستقبل لتنفيذه.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم عرض الفكرة على كبار المسؤولين في البيت الأبيض، والآن هي في المراحل الأولى من المناقشات الداخلية، وذلك بهدف تحويل الاتفاق إلى اتفاق ملزم في المستقبل خاصةً بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.

وأشارت إلى أن ذلك سيتم على غرار القرار الذي نصه وثبته الرئيس الأسبق جورج بوش بأن الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية لن يتم إخلاؤها.

ووفقًا للصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ترغب في إبقاء خطة ترامب قابلة للتنفيذ في كل وقت، حتى وإن تغيرت الإدارة الأميركية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "إسرائيل تنظر باهتمام لمثل هذه الخطوة وترى في الخطة الأميركية بأنها أفضل خطة على الإطلاق"، لافتةً إلى أن الاتفاق المتبادل بين واشنطن وتل أبيب بشأن تنفيذ الخطة بقي شفهيًا وليس مكتوبًا.