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فيديو.. إنتر ميلان يتجاوز عقبة شاختار ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. إنتر ميلان يتجاوز عقبة شاختار ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي


وكالات / سما /

نجح نادي إنتر ميلان الإيطالي في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي وذلك بعد فوزه الكبير على شاختار دونيتسك الأوكراني بخمسة أهدافٍ دون رد.

وقدم رجال المُدرب أنطونيو كونتي أداءً كبيراً أمام الفريق الأوكراني الطموح، وتمكن خط هجوم النيراتزوي من إحداث الفارق الذي كان سبباً في التأهل المثير لنهائي البطولة الأوروبية.

هدف الإنتر الأول سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله دانيلو دامبروزيو الهدف الثاني في الدقيقة 64، وعاد بعدها لاوتارو مارتينيز ليُحرز ثالث أهداف النيراتزوي في الدقيقة 74.

وفي الدقائق الأخيرة حان وقت تألق روميلو لوكاكو الذي أحرز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 78 و83، ليتأهل الفريق للنهائي الذي يواجه فيه إشبيلية الإسباني.

وكان إشبيلية بدوره قد تأهل لنهائي المُسابقة بعد التغلب على مُنافسه مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في نصف النهائي، وتُقام المُباراة النهائية يوم الجمعة القادم على ملعب راين إنرجي في كولون الألمانية.

#إنتر ميلان #شاختار #شاختار دونيتسك #الدوري الأوروبي

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