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المطران حنا : الفلسطينيون متشبثون بحقوقهم وثوابتهم الوطنية

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم الثلاثاء، "بأن شعبنا الفلسطيني هو شعب مظلوم ومسحوق ومستضعف ومحاصر ومشتت ومحروم من حقه المشروع في ان يعيش بوطنه بحرية" .


وقال المطران حنا "الى متى سيستمر هذا الظلم التاريخي الذي يعيشه شعبنا والى متى سينتظر هذا الشعب حتى ينال حريته ويستعيد حقوقه مثل باقي شعوب العالم" .


واضاف "الفلسطينيون جميعا انما هم متشبثون بحقوقهم وثوابتهم وانتماءهم لهذه الارض المقدسة ومهما اشتدت حدة الضغوطات والمؤامرات الهادفة الى تصفية القضية فستبقى هذه القضية هي قضية حية في ضمير كل انسان حر في هذا العالم ايا كان دينه وايا كانت خلفيته الثقافية او العرقية" .


وتابع "نحن على يقين بأن هذا الظلم لا بد ان تكون له نهاية ونتمنى ان تكون هذه النهاية قريبة لان هذا الشعب الذي قدم هذا الكم الهائل من التضحيات يستحق ان يعيش بحرية وكرامة في وطنه وفي ارضه المقدسة" .


واشار الى "ان كلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسنا وسنبقى كفلسطينيين متحلين بإرادة صلبة ومعنويات عالية كما اننا لسنا على عجلة من امرنا لكي نقبل بحلول استسلامية لا تعيد الحقوق كاملة الى اصحابها الشرعيين" .


واختتم المطران حديثه قائلا "مهما طال الزمان لا بد للحق ان يعود الى اصحابه ولن تذهب تضحيات شعبنا هدرا بل ثمرتها ستكون الحرية وتحقيق كافة امنيات وتطلعات شعبنا بما في ذلك حق العودة والقدس والتي نعتبرها عاصمتنا الروحية والوطنية" .

#المطران حنا

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