تعرف على جدول تزويع الكهرباء الجديد في غزة بعد توقف المحطة عن العمل نهائيا..

غزة / سما /

قال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت إنه تم إبلاغهم بشكل رسمي صباح اليوم الثلاثاء، بتوقف محطة التوليد بشكل كامل خلال اليوم، بسبب نفاذ الوقود وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، منذ يوم الأربعاء الماضي من قبل سلطات الاحتلال.

وأضاف ثابت، إن توقف محطة التوليد عن العمل بعد نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها، سيؤدي الى تقليص كبير في عدد ساعات وصل الكهرباء، حيث ستفقد الشركة ما قدره 65 ميجاوات، تعادل ثلث الكمية المتوفرة داخل قطاع غزة.

وبين ثابت أن جدول وصل الكهرباء سيصل من 3-4 ساعات فقط، مقابل 20 ساعة قطع، بدلاً من ثمان ساعات وصل وثمان قطع كما هو معمول به، خاصة خلال هذه الفترة من الصيف والتي يزيد فيها الطلب على الكهرباء بشكل كبير.

وتوقع ثابت أن يستمر الاحتلال في منع إدخال الوقود الى شركة التوليد خلال الفترة القادمة، محذراً من تداعيات كارثية على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، المعطش أصلاً الى الكهرباء، خاصة القطاعات الحيوية، من مستشفيات ومضخات مياه وصرف صحي وغيرها الكثير.

وذكر أن الخطوط المصرية متعطلة منذ مارس 2018 بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء، والتي كانت تعتبر مصدر مهم للكهرباء، حيث تزود غزة بالكهرباء بمقدار 18 ميغاوات.