فلسطينية تحصل على وسام الإبداع في البحث العلمي

غزة / سما /

حصلت الدكتورة نيرمين ماجد البورنو المدير التنفيذي لمركز Pillar ومقره لندن على وسام الإبداع من الجامعة العراقية بدولة العراق.

وحصدت البورنو وسام الإبداع في المؤتمر الدولي الموسوم " التعليم الرقمي في ظل جائحة كورونا " والذي استمر لمدة يومين 15-16-8-2020 عن بحثها المعنون" الحلول الرقمية لحل المشكلات التعليمية في ظل جائحة كورونا"، والذي شارك فيه 104 مشارك مثلوا عدة دول.

وخرج المؤتمر بعدة توصيات أهمها ضرورة توجيه البحوث نحو الطاقة المتجددة في مجال ثورة المعلومات الإلكترونية.

ودعا المؤتمر إلى تأسيس برنامج علمي متخصص يبني في مجال التعليم الرقمي تجمع بين التخصصات المختلفة, و إدماج مقرر التعليم الرقمي كمتطلب جامعة يفرض على جميع التخصصات العملية في برامج الماجستير والدكتوراه بهدف اكتساب طلبة الدراسات العليا مهارات التعامل مع الرقمية والاستفادة من تطبيقاتها في مجال التدريس والبحث العلمي.

يشار إلى أن البورنو أول أمراه فلسطينية حاصلة على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا التعليم وهي دكتورة جامعية.





