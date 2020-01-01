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يديعوت تكشف عن بند سري في الاتفاق مع الإمارات

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف عن بند سري في الاتفاق مع الإمارات


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، النقاب عن وجود بند سري بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات، متعلق برفع حظر بيع الأسلحة الاستراتيجية للإمارات. 
 
وذكرت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، يشمل بندا سريا، لحصول الامارات على طائرات مسيرة ومقاتلات أمريكية من طراز F35. 
 
وأضافت صحيفة يديعوت، أن بند شراء الأسلحة الاستراتيجية من أمريكا، كان شرطا أساسيا للاتفاق، حيث قال بن زايد، "بدون أسلحة لا يوجد اتفاق".

وتعقيبا أوضح ديوان رئاسة الوزراء ان إسرائيل لم تغير موقفها المعارض لبيع أسلحة كاسرة للتوازن وتكنولوجيا امنية متطورة الى جميع دول الشرق الأوسط.

#الامارات #اسرائيل #طائرات #امريكا #تطبيع

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