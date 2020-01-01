رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد شاب برصاص الاحتلال الاسرائيلي أمام المسجد الأقصى، وإصابة آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس.

فيما عنونت خبر إعلان الحكومة إلغاء مشاركتها في معرض "إكسبو" العالمي المقرّر افتتاحه في دبي العام المقبل، احتجاجا على الاتفاق التطبيعي مع دولة الاحتلال، إضافة لتواصل الرفض الشعبي والدولي لهذا الاتفاق.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة":"

"تدفيع الثمن" الإرهابية أحرقت 13 مركبة في بيت صفافا وقمع وقفة احتجاجية ضد مصادرة 700 دونم من أراضي شوفة وجبارة.. استشهاد شاب على عتبات "الأقصى" وإصابة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة على حاجز قلنديا

اشتية: التطبيع الإماراتي خروج عن الإجماع العربي.. الحكومة تعلن إلغاء مشاركتها في معرض "إكسبو" المقرر عقده في دبي

فعاليات حزبية وشعبية عربي: التطبيع خيانة للأمانة

مشروع قانون يمنع تقديم أموال أميركية لتمويل خطة "ضم" الأراضي الفلسطينية

نائبة في البرلمان الأوروبي: تنفيذ "الضم" سيزيد الصراعات والعنف في المنطقة

الرجوب وبدران يدعوان لأوسع مشاركة بالمهرجان الوطني الرافض للضم والتطبيع في ترمسعيا غدًا

3 وفيات و456 إصابة بـ "كورونا" و358 حالة شفاء

نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

456 إصابة جديدة بـ "كورونا" في لبنان.. ومدير الهمشري يدق ناقوس الخطر في المخيمات الفلسطينية

الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا لشركة "كانسينو"

فيديو يكشف تنكيل جنود الاحتلال بعمال جنوب الخليل ومنظمة التحرير تطالب بتحقيق دولي

"الأيام":

شهيد برصاص الاحتلال قرب باب حطة بالقدس القديمة وإصابة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة على حاجز قلنديا

تواصل فعاليات التنديد بالتطبيع الإماراتي والمطالبة باستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام

ريفلين يدعو بن زايد لزيارة "أورشليم القدس".. نتنياهو: نعمل لتنظيم رحلات جوية مباشرة

رئيس "الموساد" في الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق التطبيع

أرقام "كورونا" ترتفع: 3 وفيات و464 إصابة جديدة.. الحكومة تحذر من احتمال العودة الى الإغلاق

إشتية: الحكومة ستركز على خلق فرص عمل وهناك بوادر لبدء التعافي لاقتصادنا الوطني

سلطنة عمان تؤكد دعمها للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني

نتنياهو: العرب يصنعون السلام مع إسرائيل لأنها قوية جدًا

النواجعة بعد إطلاق سراحه: سنواصل توسيع حركة المقاطعة

"القدس":

شهيد برصاص الاحتلال في القدس وجريح من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب قلنديا

الحكومة الفلسطينية تلغي مشاركتها بمعرض دبي وتقر صرف دفعة مساعدات لـ 1400 تاجر في القدس

3 وفيات و456 إصابة جديدة بـ "كورونا" في الضفة

نتنياهو على شاشة إماراتية استضافته: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي وإسرائيل ستنظم للمسلمين الوصول للأقصى

كوشنر: إسرائيل تعهدت بعدم الضم دون موافقة أميركية

الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا

القوى والشخصيات الوطنية والاسلامية تدعو الأمة العربية لفرض عقوبات على الإمارات

الرجوب وبدران يدعوان للمشاركة بالمهرجان الوطني الرافض للضم والتطبيع في ترمسعيا