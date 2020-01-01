غرينبلات يؤكد : لم يتم إلغاء خطة الضم بل أرجئت مؤقتا

القدس المحتلة / سما /

قال المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إنه تم إرجاء تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، بحيث أن الخطة ما زالت مدرجة ولم يتم إلغاؤها.

وأتت تصريحات غرينبلات في حديث مع إذاعة الجيش، حيث أكد أن "المصطلح الذي استخدمته الأطراف الثلاثة في الاتفاق مع الإمارات هو تعليق الضم وليس إلغائه".

وأضاف المبعوث الأميركي السابق "أنا شخصيا ما زلت أؤيد تطبيق السيادة في الضفة الغربية، كما أن موضوع الضم ما زال قائما ولم يتم إسقاطه عن جدول الأعمال".

وتناغمت تصريحات غرينبلات مع ما صرح به رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حيث قال انه "لا تغيير في خطتي لتنفيذ خطة الضم في مستوطنات الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "المخطط لم يلغ، لكن تمّ تأجيله مؤقتا، بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب".