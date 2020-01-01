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تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستي مسقط وبتير بسبب كورونا

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستي مسقط وبتير بسبب كورونا


رام الله / سما /

 قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم ، إغلاق مدرستي بنات مسقط في بلدة الدوحة وبتير غرب بيت لحم لمدة 48 ساعة، بسبب تفشي وباء كورونا.

ووفق مديرية التربية والتعليم، فقد تبين إصابة طالبة في كل مدرسة في المرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" بفيروس كورونا.

وأكدت التربية أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفايروس.

يذكر أنه تقرر الإثنين، عودة الدوام في مدارس نحالين لطلبة الثانوية العامة بعد إغلاقها لمدة 48 ساعة.

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