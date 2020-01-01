رغم موافقتها على التطبيع.. اسرائيل تطلب من امريكا عدم بيع الامارات طائرات اف ٣٥

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة" هآرتس" الاسرائيلية ان اسرائيل طلبت من امريكا عدم بيع طائرات اف 35 للامارات حتى بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اسرائيليين ان اسرائيل طلبت ذلك بعد خوفها من أن تكون هناك محادثات سرية مع الدولة الخليجية تفضي إلى اتفاق بشأن بيع معدات عسكرية حساسة دون إطلاع كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل على المستجدات.وبحسبهم ، ضغطت دول الخليج في الماضي على إسرائيل لإزالة معارضتها للصفقات.

وقالت الصحيفة ان رئيس الوزراء الاسرائيلي وافق على بيع معدات تكنولوجية متطورة للامارات ضمن اتفاق التطبيع، لكنه شدد على عدم بيع اف 35 للامارات بالرغم من موافقتها على التطبيع.

واكدت الصحيفة ان اسرائيل تتطلع الى ان تبقى الدولة الوحيدة الشرق الاوسط التي تمتلك تلك الطائرات الامريكية المتطورة.