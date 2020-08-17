تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستي مسقط وبتير بسبب الكورونا

بيت لحم / سما /

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم اليوم الاثنين، إغلاق مدرستي بنات مسقط في بلدة الدوحة وبتير غرب بيت لحم لمدة ٤٨ ساعة، بسبب تفشي وباء كورونا .

وأفادت مديرية التربية والتعليم لمراسلنا بأنه تبين إصابة طالبة في كل مدرسة في المرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من إنتشار الفايروس.

يذكر أنه تقرر اليوم عودة الدوام في مدارس نحالين لطلبة الثانوية العامة بعد اغلاقها لمدة ٤٨ ساعة .