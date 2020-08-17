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20 إصابة جديدة بالكورونا في الأردن من بينها 16 محلية

الإثنين 17 أغسطس 2020 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
20 إصابة جديدة بالكورونا في الأردن من بينها 16 محلية


عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 20 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات المسجل في الأردن منذ بداية الجائحة 1398 حالة.

وتوزعت الحالات كالآتي: 4 من الخارج، حالتان لأردنيين قادمين من السعودية وأمريكا في فنادق الحجر، حالتان لسائقي شاحنات في حدود العمري، و16 حالة محلية توزعت: 4 في اربد لمخالطين لإصابات، و9 إصابات في العاصمة لمخالطين لحالة مؤكدة، وحالتان في البلقاء لمخالطين لحالة مؤكدة، وحالة في الزرقاء مخالطة لحالة مؤكدة.

وقال: إنه منذ يوم الجمعة سجلت 122 حالة محلية، فيما سجلت 5 حالات شفاء من منطقة العزل بالبحر الميت، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1258 حالة.

وأضاف الوزير جابر: هناك 5 مصابين بكورونا في العناية المركزة لا أحد منهم على أجهزة التنفس وحالة واحدة وضعها صعب.

#الاردن #فيروس كورونا

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