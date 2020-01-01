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شهيد في القدس برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الإثنين 17 أغسطس 2020 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد في القدس برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن


القدس المحتلة / سما /

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم، الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب حطة في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن.

وذكرت التقارير الصحافية أن الشهيد هو شاب من مخيم شعفاط للاجئين في القدس، ويبلغ من العمر 30 عاما.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بأن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الدخول إلى محيط باب حطة لتقديم العلاج للشاب بعد إصابته برصاص الاحتلال.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عنصرا من قوات "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال في القدس، أصيب بجراح متوسطة، من جراء تعرضه للطعن، ونقل إلى "شعاري تسيدك" في القدس.

وأظهر شريط مصور الشاب الفلسطيني وهو ملقى على الأرض وينزف دما دون حراك.

فيما لم يصدر اعلان رسمي عن وزارة الصحة الفلسطينية يؤكد استشهاد الشاب الفلسطيني.

#القدس #عملية طعن #باب حطة #المسجد الاقصى

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