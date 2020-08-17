عزام الاحمد يكشف تفاصيل اجتماع القيادة الفلسطينية مع الوفد الامني المصري..

رام الله / سما /

كشف عضو اللجنة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، تفاصيل اجتماع القيادة الفلسطينية مع الوفد الامني المصري.

وقال الاحمد في حديثه للميادين: "بحثنا مع الوفد المصري البالونات والتنصل الإسرائيلي من الالتزامات والوفد سيعود لرام الله، مشيرا الى أن زيارة الوفد المصري كانت مقررة قبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي"

نوه الاحمد الى أن تعليق ضم الضفة الغربية جرى قبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بأشهر، لافتاً إلى أن ذلك نتيجة الموقف الصلب للقيادة الفلسطينية.

وأضاف الأحمد: "ليس في الاتفاق جملة واحدة عن الضم ولا عن الدولة الفلسطينية، والاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الأميركي لم يعلن شكله النهائي حتى الآن".

وتابع: "الأسلوب الصهيوني يقضي بمحاولة خلق وقائع على الأرض ثم محاولة تحويلها لواقع، والاتفاق الإسرائيلي الإماراتي أكثر من تطبيع وهو خيانة وطعنة لفلسطين".

وأكمل: "صفقة القرن تتحدث عن دولة وهمية لا وجود لها على الأرض، واتفاق التطبيع الاماراتي الإسرائيلي يأتي في سياق "صفقة القرن".

