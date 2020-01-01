ستقاتل ضد حماس وحزب الله.. تعرف على وحدة "الشبح" الأخطر بالجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الإثنين) أن تشكيل وحدة "الشبح" 99، التي أعلن عنها رئيس الأركان أفيف كوخافي، سيبدأ الشهر المقبل.



وأوضح موقع "والا" العبرية، أن الوحدة متعددة الأبعاد مخصصة لعبور الحدود ومهام الهجوم في عمق أراضي العدو، في عدة ساحات، وستقاتل ضد حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان، في مناطق محصنة ومعقدة.



وأوضح أن الوحدة سيرأسها العقيد آفي روزنفيلد ، الذي يقود حاليًا مدرسة المشاة، والتي ستشكل وفقا لخطة "تنوفا" التي أعدها كوخافي.



وتتكون الوحدة من قوات المشاة ومهندسين قتاليين، بما في ذلك قوات من نخبة يهلوم وكتائب استطلاع جادسار، وقوات المظليين، والمدفعية، ووحدة عوكتس الكلابة، ووحدة دوفدوفان، وكذلك القوات الجوية بما في ذلك الطيارين، والاستخبارات الميدانية.



وأشار الموقع إلى أن الجيش أسس نظام مناورات بري جديد ومتطور لفرقة "الشبح 99" الهجومية.



ولفت إلى أنه سيتم تجهيز الوحدة بأسلحة متطورة، ولديها نظام قيادة وسيطرة جديد على الأرض للتحكم بالاتصالات ومستوى النيران، وجمع معلومات استخبارية وتحديد أهداف، مما سيربط النظام بين القوات والإمكانيات وسيمكن الاستجابة السريعة والدقيقة في وقتها.



ونوه أنه سيتم ربط الوحدة بنظام "الزناد الذكي" الذي يربط وسائل الجمع والهجوم في ساحة المعركة ويسمح بإغلاق دوائر إطلاق النار بسرعة ودقة وفعالية وأمان.