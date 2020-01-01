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"بايدن ليس منافسي بالانتخابات".. ترامب: غالبية الدول العربية تتصل وتريد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بايدن ليس منافسي بالانتخابات".. ترامب: غالبية الدول العربية تتصل وتريد تطبيع علاقاتها مع إسرائيل


القدس المحتلة /سما/

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن الإمارات كانت الأولى في التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف ترامب، في حديث لشبكة "فوكس نيوز"،  الآن كل الدول الأخرى تقريبا تتصل وتقول إنها تريد تطبيع العلاقات أيضا واتخاذ خطوة مماثلة.

وحول الانتخابات الأمريكية، أكد ترامب أن معركته الرئيسية في مرحلة ما قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر، ليست مع منافسه الديمقراطي جو بايدن، بقدر ما هي مع وسائل الإعلام.

وأوضح أن "أكبر المنافسين لي ليس بايدن، بل الصحافة غير النزيهة".

وأشار ترامب إلى أنه يجب عليه يوميا التصدي ومواجهة وسائل الإعلام الأمريكية الداعمة لبايدن.

وقال الرئيس الأمريكي: "كل يوم يلقون القنابل عليّ. الصحفيون غير الشرفاء يفعلون ذلك". وأضاف ترامب أنه "ينجح في هذا التصدي بشكل جيد حتى الآن".

وشدد ترامب، على "أنه في الوقت الذي لا يغادر فيه بايدن قبو منزله، تواصل وسائل الإعلام الكتابة عنه بنشاط".

وأضاف ترامب بالقول: "إنه لا يجيب حتى عن أسئلة الصحفيين". وأشار إلى أنه هو نفسه يرد يوميا تقريبا على الصحفيين الذين ينظرون إليه بشكل سلبي.

#اسرائيل #الدول العربية #ترامب #التطبيع مع اسرائيل

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