وزير خارجية عمان يلتقى اتصالا هاتفيا من نظيره الاسرائيلي.. اليك تفاصيله

رام الله /سما/

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن التحالف الإماراتي الإسرائيلي.

وتم التطرق خلال الاتصال الهاتفي بين أشكنازي وعلوي إلى التطورات الإقليمية الأخيرة في المنطقة والاتفاق الإسرائيلي الإماراتي لتأسيس علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.

وأكد بن علوي، خلال حديثه مع أشكنازي "موقف سلطنة عمان الثابت والداعم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الخارجية العمانية.

وذكرت الخارجية العمانية أن "وزير الخارجية العماني، حث نظيره الإسرائيلي على ضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

إضافة إلى الاتصال الهاتفي مع أشكنازي، تحدث الوزير العماني هاتفيا مع الوزير في السلطة الفلسطينية والقيادي في حركة فتح، جبريل رجوب، الذي أعرب عن تقدير الشعب الفلسطيني للدور المساند الذي تقوم به سلطنة عمان تجاه القضية الفلسطينية.

وأعرب الرجوب عن تقدير الشعب الفلسطيني واطمئنانه لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد الوزير العماني على عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط، بحسب بيان الخارجية العمانية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن، الخميس الماضي، أنه اتفق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وعبرت سلطنة عمان، الجمعة، عن تأييدها للاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، وقال الناطق باسم الخارجية العمانية إن "السلطنة تؤيد قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل".

وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط"، بحسب وكالة الأنباء العمانية.