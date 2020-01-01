الاحتلال يشدد من إجراءاته في بيت لحم وقراها

بيت لحم /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، شابًا على حاجز قرب مستوطنة تكواع المقامة على اراضي المواطنين شرق بيت لحم.

وقال شهود عيان: إن الجنود قاموا بضرب الشاب قبل نقله عبر آلية عسكرية إلى مكان غير معلوم.

من جهة أخرى. اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في تقوع عقب اقتحام القرية، حيث استهدف الجنود الشبان بقنابل الغاز والصوت.

ونصبت شرطة الاحتلال عصر اليوم، حاجزًا عند مفرق "عقبة حسنة" غرب بيت لحم الذي يصل بين قرى العرقوب ومدينة بيت لحم، وحررت مخالفات للسائقين الفلسطينيين فقط.

وقال نشطاء إن الشرطة الإسرائيلية حررت العديد من المخالفات بحق السائقين والتي تراوحت بين 300 و1000 شيقل للمخالفة الواحدة تحت مبررات مختلفة، لكن هدف هذه المخالفات يأتي في سياق معاقبة المواطنين والانتقام منهم.

وفجر اليوم توغلت قوة عسكرية داخل مدينة بيت ساحور حيث جابت الدوريات الشوارع المختلفة، واعتقلت الأسير المحرر أحمد حمامرة عقب اقتحام منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الدوحة وداهمت عدة منازل وأجرت بداخلها تفتيشات دقيقة واعتقلت الشابين حمزة ابراهيم ملش وحسن محمد شحادة وجرى نقلهما إلى جهة غير معلومة.