الأسير الأخرس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 22 بظروف صحية سيئة

رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن الأسير ماهر الأخرس (50 عاماً) من جنين يواصل لليوم (22) على التوالي إضرابه المفتوح عن الطعام بظروف صحية صعبة، وذلك رفضاً لاعتقاله الإداري التعسفي.

وقالت الهيئة أن الأسير الأخرس يعاني تدهورا في حالته الصحية، اذ يعاني من نقصان كبير بالوزن وآلآم بالرأس والمفاصل وضيق بالتنفس ودوخة وهزل عام بالجسم.

وبينت أن الأسير الأخرس يقبع حاليا في زنازين سجن "عوفر"، ويمتنع من أخذ المدعمات والأدوية ولا يتناول سوى المياه.

وأوضحت أن الأسير الأخرس معتقل منذ ٢٧ تموز ٢٠٢٠ وهو أسير سابق قضى ما مجموعه ٤ سنوات في معتقلات الاحتلال، وقد صدر بحقه مؤخرا امر اعتقال اداري لمدة ٤ اشهر تنتهي في الـ26 من تشرين الثاني.